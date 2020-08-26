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    LG'nin dönebilen ekrana sahip T şeklindeki telefonu: Wing

    LG'nin dönebilen ekrana sahip T şeklindeki telefonu: Wing

    LG'nin T harfi şeklinde ürettiği ve dönebilen ikinci ekrana sahip ilginç telefonu Wing, yeniden ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 12:00
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    LG'nin dönebilen ekrana sahip T şeklindeki telefonu: Wing

    Son zamanlarda değişik tasarımlara sahip birçok akıllı telefon karşımıza çıktı. Ancak LG'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı "Wing" modeli, şimdiye kadar satışa çıkan hiçbir akıllı telefona benzemiyor.

    LG Wing modeline yakından baktığımızda, toplamda 1 buçuk ekrana sahip olduğunu görebiliyoruz. Telefonun arka kısmında bulunan yarım ekran, istenildiğinde dönebiliyor ve telefon T şeklinde kullanılabiliyor.

    Büyük ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olan telefonun küçük ve dönebilen ekranıysa 4,0 inç büyüklüğe sahip. Ayrıca kullanıcılar, bu iki ekranı tek bir ekranmış gibi kullanabilecek ve görüntü elde edebilecek.

    lg wings

    LG WING'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Yaklaşmakta olduğu söylenen LG Wing'in gerçek görüntüleri gün yüzüne çıktı. Paylaşılan görseller, telefonun bir arabada nasıl navigasyon cihazı olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

    lg wing

    Sızdırılan bilgilere göre LG Wing, Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alacak ve telefonda 8GB RAM bulunacak. Ancak telefonun diğer özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

    Öte yandan Geekbench'te ortaya çıkan LG Wing'in çok kısa bir süre sonra tanıtılacağı da gelen bilgiler arasında.

    lg wing

    lg wing

    lg wing

    Instagram: @eshteknoloji

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