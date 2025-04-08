Lyrid meteor yağmuru bu ay zirveye ulaşıyor: İşte izlemenin yolu

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Lyrid meteor yağmuru, her yıl nisan ayında tekrarlanan ve gökyüzü tutkunları tarafından merakla beklenen bir doğa olayı.

Meteor uzmanı Peter Jenniskens'in "Kuzey yarımküredeki gözlemciler için meşhur bahar kırlangıcı" olarak tanımladığı bu yağmur, şubat ve mart aylarındaki meteor aktivitesinin düşüklüğünden sonra gökyüzüne renk katıyor.

LYRİD METEOR YAĞMURUNUN ÖZELLİKLERİ VE GÖZLEM KOŞULLARI

Lyrid meteor yağmuru, güvenilirliğiyle bilinse de zirve aktivitesine ulaşma zamanı değişkenlik gösterebiliyor ve bu aktivite genellikle birkaç saat sürüyor.

Uluslararası Meteor Örgütü (IMO), maksimum aktivitenin 1988-2000 yılları arasındaki verilere dayanarak akşam 19.00 civarında olacağını tahmin ediyor. Ancak, son yıllarda zamanlamada daha fazla değişkenlik gözlemlenmiştir.

Bu yıl, 22 Nisan'daki zirve döneminde ay ışığının minimum düzeyde olması, yıldız gözlemcileri için ideal bir gözlem ortamı sunuyor. Bu eşsiz gösteriyi izlemek için şehir ışıklarından uzak, karanlık bir bölgeye gitmek en iyi sonucu verecektir.

LYRİD METEORLARININ KÖKENİ VE TARİHİ

Adını, yayıldığı yer olan Lyra takımyıldızından alan Lyrid meteorları, parlak ve hızlı görüntüleriyle tanınır. Bu meteor yağmuru, 2 bin 700 yıldan uzun bir süredir gözlemleniyor.

Nisan ayında, Lyrid ve Eta Aquarid adlı iki meteor yağmurunun aynı anda aktif olmasıyla nadir görülen bir gök olayı yaşanacak.