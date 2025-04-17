Lyrid meteor yağmuru önümüzdeki hafta zirveye ulaşacak

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Kuzey Yarımküre'de her yıl heyecanla beklenen Lyrid meteor yağmuru, 21-22 Nisan tarihlerinde en yoğun dönemine ulaşacak.

Amerikan Meteor Derneği'ne göre, bu etkileyici gök olayı sırasında saatte 18'e kadar "kayan yıldız" görmek mümkün olabilir.

LYRİD METEOR YAĞMURU NEDİR

Lyrid meteor yağmurunun kökeni, 1861 yılında keşfedilen Thatcher Kuyrukluyıldızı'na (C/1861 G1) dayanıyor.

Bu kuyrukluyıldızdan arda kalan parçacıklar, Dünya atmosferine girdiğinde yanarak bu göz alıcı ışık gösterisini meydana getiriyor.

Keşfedildiği yılın adını taşıyan bu kuyrukluyıldızın Güneş etrafındaki bir tam turu yaklaşık 422 yıl sürüyor ve bir sonraki ziyaretini 2283 yılında gerçekleştirecek.

Gökyüzünün herhangi bir noktasında belirebilmelerine rağmen, bu meteorlar adını Lyra (Çalgı) takımyıldızından alıyor.

Çünkü gök bilimciler, bu meteorların gökyüzünde bu takımyıldızın bulunduğu bölgeden yayılıyormuş gibi göründüğünü belirtiyorlar. Bu bölgeye, meteor yağmurunun radyan noktası adı veriliyor.

NASIL İZLENİR

16 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında gözlemlenebilecek olan Lyrid meteor yağmuru, parlak "kayan yıldızlar" ve hatta zaman zaman ateş topları oluşturabilmesiyle astronomi tutkunları için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Bu gök olayının tadını tam anlamıyla çıkarabilmek için şehir ışıklarından uzakta, karanlık ve açık bir gözlem noktası seçmek büyük önem taşıyor.

Ayrıca, izlemeye başlamadan önce gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık 15-20 dakika kadar beklemeniz tavsiye ediliyor. Bu sayede, daha sönük meteorları bile yakalama şansınız artacaktır.