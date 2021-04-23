MacBook tasarımlarını çalan siber korsanlar 50 milyon dolar istiyor

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticisi Quanta, siber saldırıya uğradı ve Apple’a ait henüz piyasaya çıkmamış MacBook tasarımları ele geçirildi.

Son zamanlarda artan siber saldırılan kurbanı bu sefer Apple oldu. Apple’ın Tayvanda’ki büyük tedarikçisi ve aynı zamanda MacBook tasarımlarını da üreten Quanta, siber saldırıya uğradı.

Saldırı esnasında siber korsanlar, henüz piyasaya çıkmamış MacBook modellerine ait yeni tasarımları ele geçirdi.

REvil adlı fidye yazılımı grubu, "belirli bileşenlerin seri numaraları, boyutları ve içindeki birçok çalışan parçayı detaylandıran tasarımları" içeren 15 farklı görseli çaldı.

APPLE'DAN 50 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

Apple’ın ticari sır konusundaki hassasiyetini bilen saldırganlar, doğrudan Apple’a ulaşarak 50 milyon dolar fidye istedi.

Tüm verilerin şifrelerini çözdüğünü belirten siber korsanlar, istenen fidyenin ödenmemesi durumunda 1 Mayıs'tan itibaren her gün bir tasarımı internette yayınlayacaklarını söylüyor.

Saldırıların merkezindeki tedarikçi olan Quanta Computer, saldırıyı resmi olarak doğruladı ve olayın ardından HP, Facebook ve diğer teknoloji şirketleriyle iş birliği yaptıklarını duyurdu.

"KOLLUK KUVVETLERİ DEVREDE"

Şirketten yapılan açıklamada, yapılan siber saldırının iş operasyonları üzerinde herhangi bir maddi etkisi olmadığı belirtilirken, "Quanta Computer'ın bilgi güvenliği ekibi, az sayıda Quanta sunucusuna yapılan siber saldırılara yanıt olarak harici BT uzmanlarıyla çalışıyor.

Son zamanlarda gözlemlenen olağandışı faaliyetlerle ilgili olarak ilgili kolluk kuvvetleri ve veri koruma yetkililerine bildirimde bulunduk ve onlarla sorunsuz iletişim kurduk." ifadeleri kullanıldı.

REvil grubu ise, tüm yerel ağ verilerini ele geçirip şifrelediklerini ve 50 milyon dolarlık fidye ödenene kadar geri adım atmayacaklarını söylüyor.

Apple, piyasaya sürülmemiş ürünlerin gizliliğine son derece önem veriyor. Ancak fidye grubunun ne kadar gizli veri elde ettiği ve Apple'ın fidyeyi ödeyip ödemeyeceği şimdilik bilinmiyor.