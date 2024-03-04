Maliyetler artıyor: Telefonlarda RAM çılgınlığı sona erdi Akıllı telefonlarda RAM miktarları son yıllarda hızla artmıştı. Ancak, yeni haberlere göre, bu artış trendi tersine dönmek üzere. Telefon üreticileri, maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için yeni stratejiler geliştiriyor.

ensonhaber.com

AM (Rastgele Erişim Belleği), mobil cihazlarda uygulamaların hızlı çalışmasını sağlayan temel bir bileşen haline geldi.

Ancak bu yükselen talep, RAM fiyatlarını da artırdı ve üretim maliyetlerini yükseltti. Sonuç olarak telefon üreticileri, rekabet avantajını sürdürmek ve maliyetleri kontrol altında tutmak için alternatif çözümler arayışına girdi.

Birçok şirket, yazılım optimizasyonu ve verimli bellek yönetimi gibi stratejilerle daha düşük RAM miktarlarıyla bile yüksek performans elde etmeye odaklanıyor.

Bu yaklaşım, tüketicilere daha uygun fiyatlı telefonlar sunarken, üreticilerin maliyetleri düşürmesine yardımcı oluyor.

RAM savaşları sona erdi

RedMagic 8S Pro, 24GB RAM'e sahip ilk telefon olurken; OnePlus, Realme ve Redmi gibi şirketler de benzer miktarlarda RAM'e sahip modeller satışa sunmaya başlamıştı.

Ancak bu yılın amiral gemileri, RAM yarışına girmemiş gibi görünüyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi 14 Ultra modelinin en üst sürümünde 16GB RAM var.

Micron ve Samsung'un da aralarında bulunduğu bileşen üreticileri, bu yılın ilk çeyreğinde DRAM modüllerinin fiyatlarına yüzde 20 yaptı.

Bu nedenle, akıllı telefon üreticileri maliyetleri düşürmek için artık çok yüksek RAM'ler tercih etmiyor.