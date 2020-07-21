Mark Zuckerberg: Trump ile gizli anlaşma yapmadım

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Donald Trump ile gizlice anlaştıkları iddialarını reddetti.

Donald Trump’ın şiddet içeren söylemlerini aynen kullandığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Facebook, başlatılan boykot kampanyasıyla birçok şirketin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Facebook'un Trump'ın attığı tweetleri platformda engellememesi, Mark Zuckerberg ile Trump arasında gizli bir anlaşma yapıldığı iddialarına neden olmuştu.

ZUCKERBERG İDDİALARI REDDETTİ

Son günlerde koronavirüsle mücadelede yetersiz kaldığı için Trump'ı eleştiren Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ABD başkanı ile gizli anlaşma yaptığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Zuckerberg, "Bu spekülasyonu son günlerde duymaya başladım. Bu yüzden konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Trump ile benim aramda herhangi bir anlaşma yok ve bu anlaşma fikri oldukça saçma." dedi.

Beyaz Saray'da bir akşam yemeği de dahil olmak üzere Trump'la zaman zaman konuştuğunu da dile getiren Zuckerberg, eski başkan Barack Obama ve diğer siyasi liderlerle de benzer toplantılar yaptığını açıkladı.

Facebook CEO'su, "Bir devlet başkanı ile görüşmem şaşırtıcı olmamalı ve bu aramızda bir anlaşma yaptığımızı göstermiyor." ifadelerini kullandı.