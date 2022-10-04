Petrol
89.51
0.73%
Euro
18.396
0.93%
Dolar
18.5771
0.15%
Altın
1.019
0.51%
Borsa
3422
0.00%
Bitcoin
372.880
3.48%
BTXN Coin
11.22
5.74%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Mars yörüngesindeki Hindistan uydusunun yakıtı bitti

    Hindistan Uzay Araştırma Örgütü tarafından, 2013 yılında Mars yörüngesine gönderilen Mangalyaan uydusu emekliye ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 09:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mars yörüngesindeki Hindistan uydusunun yakıtı bitti

    Mars Orbiter Mission veya Mangalyaan, Mars'ın yörüngesinde araştırma yapmak için tasarlanmış uzay aracına deniyor.

    Araç, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü tarafından 5 Kasım 2013 tarihinde fırlatıldı ve 24 Eylül 2014 tarihinde Mars yörüngesine girerek çalışmalara başladı.

    Uydunun yakıtı bitti

    Uzay ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mangalyaan uydusunun artık yakıtının tükendiği ve uydunun güvenli bölge dışına çıkmasından dolayı emekliye ayrıldığı bildirildi.

    Hindistan için oldukça önemli bir yere sahip uydu; yüzey jeolojisi, morfoloji, atmosferik süreçler ve yüzey sıcaklığı dahil olmak üzere Mars'ta birçok alanda keşifler yaptı.

    Mangalyaan

    Öte yandan, uydunun planlanan görev süresinden daha çok çalıştığını belirtelim. Uydunun fırlatıldıktan sonra 6 ay görev yapması planlanıyordu. Ancak Mangalyaan, beklentileri aşarak 8 yıl boyunca Dünya'ya veri gönderdi.


    Ukraynalıların yüzde 83'ü NATO'ya katılmak istiyor
    Dünya

    Ukraynalıların yüzde 83'ü NATO'ya katılmak istiyor

    Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada
    3. Sayfa

    Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir