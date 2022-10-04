Mars yörüngesindeki Hindistan uydusunun yakıtı bitti

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü tarafından, 2013 yılında Mars yörüngesine gönderilen Mangalyaan uydusu emekliye ayrıldı.

Mars Orbiter Mission veya Mangalyaan, Mars'ın yörüngesinde araştırma yapmak için tasarlanmış uzay aracına deniyor.

Araç, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü tarafından 5 Kasım 2013 tarihinde fırlatıldı ve 24 Eylül 2014 tarihinde Mars yörüngesine girerek çalışmalara başladı.

Uydunun yakıtı bitti

Uzay ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mangalyaan uydusunun artık yakıtının tükendiği ve uydunun güvenli bölge dışına çıkmasından dolayı emekliye ayrıldığı bildirildi.

Hindistan için oldukça önemli bir yere sahip uydu; yüzey jeolojisi, morfoloji, atmosferik süreçler ve yüzey sıcaklığı dahil olmak üzere Mars'ta birçok alanda keşifler yaptı.

Öte yandan, uydunun planlanan görev süresinden daha çok çalıştığını belirtelim. Uydunun fırlatıldıktan sonra 6 ay görev yapması planlanıyordu. Ancak Mangalyaan, beklentileri aşarak 8 yıl boyunca Dünya'ya veri gönderdi.