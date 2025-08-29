Mars’ın içinde 4,5 milyar yıllık kaya parçaları keşfedildi

Bilim insanları, NASA’nın InSight aracıyla elde edilen sismik verilerden Mars’ın iç yapısını yeniden inşa etti. Araştırmaya göre, Kızıl Gezegen’in mantosu 4,5 milyar yıl öncesinden kalma dev kaya parçalarını hala barındırıyor.

MARS DEPREMLERİ VE METEOR ÇARPIŞMALARI İNCELENDİ

İngiltere’de Imperial College London’dan Dr. Constantinos Charalambous liderliğindeki ekip, sekiz büyük Mars depremi ve bir meteor çarpmasının verilerini analiz etti.

Sismik dalgaların yayılım biçimi, mantoda 4 kilometreye kadar ulaşan dev blokların varlığını ortaya koydu.

KOZMİK ÇARPIŞMALARIN KALINTILARI

Bilim insanları, bu kaya parçalarının Mars’ın oluşumunun ilk döneminde gerçekleşen şiddetli kozmik çarpışmaların kalıntıları olduğunu belirtiyor.

Güneş Sistemi’nin ilk 100 milyon yılında, Mars ve Dünya dahil iç gezegenler göktaşlarının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Bu çarpışmalar, Mars’ın genç kabuğunu parçalayarak geniş magma okyanuslarının oluşmasına yol açtı. Soğuma sürecinde farklı bileşimlere sahip kaya parçaları mantoya hapsoldu.

"ZAMAN KAPSÜLÜ" GİBİ KORUNDU

Dünya’da levha tektoniği nedeniyle bu tür yapılar çoktan yok olmuş durumda. Ancak Mars, sabit ve tek parça bir kabuğa sahip olduğundan, bu kadim izleri “zaman kapsülü” gibi günümüze kadar koruyabildi.

GEZEGEN EVRİMİNE IŞIK TUTUYOR

Araştırmacılar, “Mars’ın içindeki korunmuş kadim heterojenlikler, bir gezegenin jeolojik tarihine ve evrimine benzersiz bir pencere açıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya, Güneş Sistemi’nde kabuğu levha tektoniğiyle bölünmüş tek gezegen. Bu nedenle Mars’taki bulgular, hem Venüs hem de Merkür’ün iç yapısını anlamak için önemli bir karşılaştırma noktası sağlıyor.

SCIENCE'DA YAYIMLANDI

Çalışmanın sonuçları, Science dergisinde yayımlandı ve Mars’ın jeolojik geçmişine dair önemli bir adım olarak değerlendirildi.