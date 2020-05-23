Bilim insanları: Mars'ın nasıl oluştuğunu bulmak üzereyiz

Bilim insanları, Mars'ın oluşumuna dair sırları ortaya çıkarabilecek yeni bir simülasyon geliştirdi.

Tokyo Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Mars'ın iç kısmının simülasyonunu ilk kez gerçekleştirmeyi başardı. Bu sayede kızıl gezegenin sismik özelliklerine dair ayrıntılar ilk kez ortaya çıktı.

Devasa güçte ses dalgalarına benzer sismik dalgalar kullanan bilim insanları, bu dalgaların Mars'ın merkezinde olduğu düşünülen eriyik demir sülfür alaşımından ne kadar hızlı geçtiğini ölçtü.

Tokyo Üniversitesinden araştırmayı yöneten Keisuke Nişida, "Şu anda NASA'nın Insight uzay aracı, Mars yüzeyinde sismik ölçümler yapıyor. Ancak verilerin yorumlanabilmesi için gereken önemli bir bilgi parçası eksikti. Mars'ın çekirdeğini oluşturduğu düşünülen demir-sülfür alaşımının sismik özelliklerini bilmemiz gerekiyordu.'' ifadelerini kullandı.





Görevi, Mars'ın derinliklerindeki sismik faaliyetleri incelemek olan InSight, daha önce "Mars depremleri" adı verilen ve gezegenin jeolojik katmanlarının tespitine yardımcı olan sismik deprem hareketleri tespit etmeyi başarmıştı.

MARS'IN İÇ KATMANLARI HAKKINDA YENİ BİLGİLER ELDE EDİLEBİLECEK

Bilim insanları araştırma kapsamında, Mars'ın çekirdeğinin demir-sülfür alaşımından mı yoksa başka bir maddeden mi oluştuğunu gösterecek sismik verileri de hesaplayabildi.

Araştırmacılar, şimdi karşılaştırma amacıyla kızıl gezegenden ölçümler elde edebilmeyi umuyor. Böylece gezegenin iç katmanlarına dair gerçeği ve bunun bilim insanlarının umduğu gibi olup olmadığını öğrenebilecekler.

"MARS'IN NASIL OLUŞTUĞUNU BULMAK ÜZEREYİZ"

Nişida, ''Örneğin, eğer Mars'ın çekirdeği silikon ve oksijen içeriyorsa, bu Dünya gibi Mars'ın da oluşumunda büyük bir çarpışmaya maruz kaldığına işaret eder. Yani, Mars neden ve nasıl oluştu? Bu soruların cevabını bulmak üzere olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.