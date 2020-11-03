Dolar
8.5237
0.9905%
Euro
9.979
1.585%
Altın
1900.72
0.2748%
Borsa
1131.96
-0.1437%
G. Altın
520.697
1.2286%
Bitcoin
115310.13
-0.0336%
EXEN Coin
11.50
1.86%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Mars'ta 4,4 milyar yıl önce su olduğu keşfedildi

    Marstan koparak Dünya’ya düşen göktaşı üzerinde araştırma gerçekleştiren bilim insanları, kızıl gezegende 4,4 milyar yıl önce su izlerine rastladı.
    • Özel Haber
    • 03.11.2020 - 09:49
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 11:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mars'ta 4,4 milyar yıl önce su olduğu keşfedildi

    NASA ve SpaceX gibi uzay şlrketleri, gelecekte önce Ay'a gidip, ardından buradan Mars'a yolculuk etmek ve kızıl gezegende bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor.

    Mars'ta yaşam olup olmadığı günümüzde hala araştırılırken, kızıl gezegen hakkında önemli bir keşif daha yapıldı.

    4,4 MİLYAR YIL ÖNCE SUYA RASTLANDI

    Bilim insanları, Sahra Çölü’nde bulunan eski bir Mars kayasını analiz etti ve Kızıl Gezegen’de yaklaşık 4,4 milyar yıl önce su bulunduğunu ortaya çıkardı.

    Çölde birkaç yıl önce NWA 7034 ve NWA 7533 olarak adlandırılan bir çift göktaşı keşfedilmişti. Analizler, bu göktaşlarının Mars’a ait olduğunu ve farklı kaya parçalarından oluştuğunu ortaya koymuştu.

    MARS

    Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Takashi Mikouchi'nin de yer aldığı bir uluslararası araştırma ekibi, göktaşlarından numune alarak inceleme yaptı.

    Aslında gezegen bilimciler, Mars'ta yaklaşık 3,7 milyar yıldır su olduğunu tahmin ediyordu. Şimdiyse yeni bulgular, birlikte suyun, bu tarihten çok daha önce, yani 4,4 milyar yıl önce de mevcut olduğunu gösterdi.

    Mikouchi’ye göre göktaşı içinde bulunan klastik kayaçlar, magmadan meydana geliyor ve genellikle darbelerle oksidasyon sonucunda oluşuyor.

    Oksidasyon, oksijen ve demirin tepkimeye girmesiyle meydana gelen bir süreç. Göktaşındaki oksidasyon da ancak kabuğun bir kısmını eriten bir darbe sırasında, Mars kabuğunun üzerinde ya da içinde suyun mevcut olmasıyla meydana gelebilir.

    Yeni bulgular, yaşamın kökenleri ve Dünya'nın ötesindeki yaşamın keşfine dair araştırmalara yardımcı olacak.

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir