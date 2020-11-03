Mars'ta 4,4 milyar yıl önce su olduğu keşfedildi

Mars'ta 4,4 milyar yıl önce su olduğu keşfedildi

Marstan koparak Dünya’ya düşen göktaşı üzerinde araştırma gerçekleştiren bilim insanları, kızıl gezegende 4,4 milyar yıl önce su izlerine rastladı.

NASA ve SpaceX gibi uzay şlrketleri, gelecekte önce Ay'a gidip, ardından buradan Mars'a yolculuk etmek ve kızıl gezegende bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor.

Mars'ta yaşam olup olmadığı günümüzde hala araştırılırken, kızıl gezegen hakkında önemli bir keşif daha yapıldı.

4,4 MİLYAR YIL ÖNCE SUYA RASTLANDI

Bilim insanları, Sahra Çölü’nde bulunan eski bir Mars kayasını analiz etti ve Kızıl Gezegen’de yaklaşık 4,4 milyar yıl önce su bulunduğunu ortaya çıkardı.

Çölde birkaç yıl önce NWA 7034 ve NWA 7533 olarak adlandırılan bir çift göktaşı keşfedilmişti. Analizler, bu göktaşlarının Mars’a ait olduğunu ve farklı kaya parçalarından oluştuğunu ortaya koymuştu.

Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Takashi Mikouchi'nin de yer aldığı bir uluslararası araştırma ekibi, göktaşlarından numune alarak inceleme yaptı.

Aslında gezegen bilimciler, Mars'ta yaklaşık 3,7 milyar yıldır su olduğunu tahmin ediyordu. Şimdiyse yeni bulgular, birlikte suyun, bu tarihten çok daha önce, yani 4,4 milyar yıl önce de mevcut olduğunu gösterdi.

Mikouchi’ye göre göktaşı içinde bulunan klastik kayaçlar, magmadan meydana geliyor ve genellikle darbelerle oksidasyon sonucunda oluşuyor.

Oksidasyon, oksijen ve demirin tepkimeye girmesiyle meydana gelen bir süreç. Göktaşındaki oksidasyon da ancak kabuğun bir kısmını eriten bir darbe sırasında, Mars kabuğunun üzerinde ya da içinde suyun mevcut olmasıyla meydana gelebilir.

Yeni bulgular, yaşamın kökenleri ve Dünya'nın ötesindeki yaşamın keşfine dair araştırmalara yardımcı olacak.

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