Mars'taki gizemli bulut yeniden ortaya çıktı

2018 yılında Mars'taki bir volkan üzerinde görülen gizemli bulut, yeniden ortaya çıkmaya başladı.

Şu ana kadar birçok bilimsel araştırmaya ev sahipliği yapan Mars, günümüzde de hala gizemini korumaya devam ediyor.

2018 yılında Mars'taki bir volkanın üzerinde beliren uzun ve ince bir bulut, bilim insanlarını oldukça şaşırtmıştı. Aradan 2 yıl geçtikten sonra gizemli bulut yeniden aynı yerde belirmeye başladı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) çektiği fotoğraflarda gizemli gaz kütlesi, Mars'ın 20 kilometre yüksekliğe sahip Arsia Mons volkanı üzerinde süzülürken görülüyor.

VOLKANDAN ÇIKMASI İMKANSIZ

Mars yüzeyindeki Arsia Mons volkanının 50 milyon yıldır aktif olmadığı biliniyor. Bu nedenle bulutun volkan faaliyetleri sonucunda meydana gelmesi olağan dışı görünüyor.

Bilim insanları, hava akışının volkanın rüzgara dönük olmayan kısmından etkilenmesiyle böyle bir bulut oluşabileceğini tahmin ediyor.

Buluta, Arsia Mons Uzun Bulutu (AMEC) ismi verilirken, neden oluştuğu ve ne kadar süre görünüp kaybolduğuna dair gizemler hala çözülebilmiş değil.

2018'DE DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tuhaf bulut, Eylül 2018 sonlarına doğru gezegen üzerinde 1500 kilometrelik bir mesafeye uzanmış ve ekim ortasına doğru gözden kaybolmuştu.



Araştırmacı Jorge Hernandez-Bernal, söz konusu gizemli bulutla ilgili "Uzun bulutlar her Mars yılında bu mevsimde güney gündönümü etrafında beliriyor ve hızlı bir günlük döngüyü takip ederek 80 gün veya daha uzun süre boyunca tekrarlanıyor." ifadelerini kullandı.