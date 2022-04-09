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    Maye Musk: Joe Biden'ın uzay araçlarından haberi yok

    Milyarder uzay girişimcisinin annesi, SpaceX'ten yeterince bahsetmeyen Beyaz Saray'ı hedef aldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 14:21
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    Maye Musk: Joe Biden'ın uzay araçlarından haberi yok

    Sosyal medyada farklı konulardaki paylaşımlarıyla öne çıkan milyarder Elon Musk'ın ardından, sahneyi bu kez Tesla ve SpaceX CEO'sunun annesi Maye Musk aldı.

    Maye Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray'dan oğluna daha fazla ilgi göstermesini istedi.

    Biden ve Harris'e tepki

    Musk, SpaceX'in çalışmalarından haberdar olmadıkları gerekçesiyle ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i eleştirdi.

    "En gelişmiş roketlerden ve uzay araçlarından habersizler"

    Elon Musk'ın annesi, fotoğraflı paylaşımına, "Bu olağanüstü başarıyı, dünyanın en gelişmiş roketlerinden ve uzay araçlarından tamamen habersiz olan Joe Biden ve Kamala Harris ile paylaşıyoruz." diye yazdı.

    Fotoğraf, yörüngeye 40 uzay aracı taşıyan ve 150'nci fırlatma işlemine imza atan Falcon 9 roketine ait.

    Maye Musk: Joe Biden ın uzay araçlarından haberi yok #1

    Aralarında soğuk rüzgarlar esiyor

    Biden yönetimi, SpaceX'e Ay'a ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na yönelik görevler için NASA sözleşmelerinde 3 milyar dolardan fazla pay ayırdı.

    Independent'ın haberine göre, buna rağmen SpaceX'in kurucusu ile ABD Başkanı Biden arasında "soğuk rüzgarlar" esiyor.

    Maye Musk: Joe Biden ın uzay araçlarından haberi yok #2

    Maye Musk: Joe Biden ın uzay araçlarından haberi yok #3


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