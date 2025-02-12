Merakla beklenen HONOR Magic 7 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

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HONOR Magic 7 Pro, ilk olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılmıştı. Ancak Türkiye'ye geliş tarihi merakla bekleniyordu.

Dün akşam gerçekleşen lansmanla birlikte bu bekleyiş sona erdi ve cihazın Türkiye fiyatı da resmi olarak duyuruldu.

HONOR MAGIC 7 PRO TÜRKİYE FİYATI

HONOR Magic 7 Pro'nun Türkiye fiyatı 59 bin 999 TL olarak açıklandı. Bu fiyat, cihazın sunduğu özellikler dikkate alındığında oldukça rekabetçi bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Türkiye'ye gelen modelde 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor.

HONOR MAGIC 7 PRO TÜM ÖZELLİKLER

HONOR Magic 7 Pro, kullanıcılarına üstün bir deneyim sunmayı hedefliyor. İşte cihazın dikkat çeken özellikleri:

Ekran: 6.8 inç, 1280x2800 çözünürlük, 5000 nit parlaklık, 120Hz adaptif yenileme hızı, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 50MP f/1.4-2.0 (ana), 50MP f/2.6 (3x optik zoom), 50MP f/2.0 (ultra geniş)

Ön Kamera: 50MP f/2.0

Pil: 5850 mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj

İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0

Boyutlar ve Ağırlık: 162.7 x 77.1 x 8.8 mm, 223 gr.