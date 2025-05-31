Meta, ABD ordusu için yüksek teknolojili VR kaskları üretiyor

Haber Merkezi

Meta, ABD ordusu için ileri teknoloji XR ürünleri geliştirmek üzere savunma teknolojisi firması Anduril Industries ile "EagleEye" projesi adı altında bir iş birliği yaptığını duyurdu.

"EagleEye" projesi, askerlerin işitme ve görme duyularını artıracak sensörlerle donatılmış, artırılmış veya sanal gerçeklik deneyimi sunacak VR kaskları ve diğer giyilebilir cihazların geliştirilmesini içeriyor.

Geliştirilecek cihazlar, askerlerin yapay zeka destekli silah sistemleriyle etkileşimine de olanak tanıyacak.

PROJE DETAYLARI

Meta, AR/VR yeteneklerini Anduril'in yapay zeka destekli komuta ve kontrol sistemi olan Lattice platformuyla entegre edecek.

Bu sayede askerler, savaş alanındaki bilgilere AR/VR arayüzleri üzerinden erişerek taktiksel karar alma süreçlerini iyileştirebilecek.

Anduril ve Meta ayrıca, ABD askerleri için dijital farkındalık sistemi geliştirme girişimi olan Soldier Borne Mission Command (SBMC) Next için de ortak bir teklif sundu.