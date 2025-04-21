Meta, Apple yapay zekasını kendi uygulamalarından kaldırdı

Haber Merkezi

Meta, beklenmedik bir hamleyle Facebook, Instagram, WhatsApp ve Threads gibi popüler uygulamalarından Apple'ın yapay zeka özelliklerini kaldırma kararı aldı.

Meta ve Apple cephelerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, bu durumun arkasındaki nedenler merak konusu olmaya devam ediyor.

META, KENDİ YAPAY ZEKASINA GEÇİYOR

Instagram üzerinde yeniden yazılmak istenen bir metin vurgulandığında, daha önce beliren Apple Intelligence yazma araçları seçeneği yerine, kullanıcıları doğrudan Meta'nın kendi geliştirdiği yapay zeka aracı olan Meta AI penceresine yönlendiren bir "AI ile Yaz" seçeneğiyle karşılaşılıyor.

Benzer şekilde, Threads ve WhatsApp uygulamalarında ise metinlerini yapay zeka ile değiştirme seçeneğini görünmemeye başlandı.

İlginç bir şekilde, CNET'in yaptığı kontrollerde Signal, Bluesky ve X (eski adıyla Twitter) uygulamalarında Apple Intelligence yazma araçlarının hala kullanılabilir durumda olduğu tespit edildi.

APPLE INTELLIGENCE YAZMA ARAÇLARI NELER SUNUYORDU

Apple Intelligence'ın sunduğu yazma araçları paketi, iPhone üretcisinin yapay zeka destekli bir dizi özelliğinden sadece bir tanesiydi.

Şu an için yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 16 modelleri, 2024 iPad Mini ve belirli Mac bilgisayarlarda kullanıma sunulan Apple Intelligence, kullanıcılara metinlerini geliştirme konusunda çeşitli imkanlar tanıyordu.

Bu özelliğe erişmek için, düzenleme yapılmak istenen metnin vurgulanması gerekiyordu ve ekranın alt kısmında beliren menüde 'yazma araçları' seçeneği beliriyordu.

Apple Intelligence yazma araçları sayesinde kullanıcılar, metinlerindeki dil bilgisi hatalarını kolayca düzeltebiliyor ve metnin tamamını "Dostça", "Özlü" veya "Profesyonel" gibi önceden tanımlanmış stillerde yeniden yazdırabiliyorlardı.