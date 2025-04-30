Meta, ChatGPT'ye rakip olacak yapay zeka uygulamasını yayınladı

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Meta, yapay zeka alanındaki iddiasını yeni bir boyuta taşıyarak bağımsız bir yapay zeka uygulamasını başlattı.

Yeni uygulama, kullanıcılara metin ve sesli sohbet etme, canlı web bilgilerine erişme, görseller oluşturma ve düzenleme gibi çeşitli yetenekler vadediyor.

Uygulamanın belki de en dikkat çekici yönü ise, bu standart özelliklerin yanı sıra "Keşfet" (Discover) akışı adı verilen benzersiz bir sosyal bileşen sunması.

Bu akış, Meta AI uygulamasını rakiplerinden farklılaştıran önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.

KEŞFET (DISCOVER) AKIŞI NEDİR

Meta tarafından "diğerlerinin yapay zekayı nasıl kullandığını paylaşmak ve keşfetmek için bir yer" olarak tanımlanan Keşfet akışı, uygulamanın en özgün yönünü oluşturuyor.

Bu bölümde, diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan istemler (prompts) sergilenecek ve kullanıcılar bu istemleri "kendilerine özgü hale getirmek için yeniden düzenleyebilecekler".

Ancak Meta, özel sohbetlerin, kullanıcı tarafından açıkça paylaşılmadığı sürece başkalarının Keşfet akışlarında yayınlanmayacağını belirterek gizlilik konusundaki endişeleri gidermeye çalışıyor.

KİŞİSELLEŞTİRME VE CANLI KONUŞMA MODU

Meta AI uygulaması, ABD ve Kanada'daki kullanıcılar için Meta ürünleriyle (Facebook, Instagram vb.) paylaşılan verilere dayanarak yanıtlarını kişiselleştirme yeteneğine de sahip.

Bu, sosyal profilinizdeki bilgiler ve etkileşimde bulunduğunuz içerikler gibi verileri içerebilir.

Şirket, Facebook ve Instagram hesaplarının aynı Meta AI hesabına bağlanmasının "daha da güçlü bir kişiselleştirilmiş deneyim" sağlayacağını belirtiyor.

Uygulama ayrıca, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcıların yapay zeka asistanını aynı anda hem dinleyip hem de onunla konuşabilmelerini sağlayan bir canlı konuşma modu da sunuyor.