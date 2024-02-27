Meta ekip kurdu: Sahte yapay zeka içerikleri kaldırılacak Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldatıcı yapay zeka (AI) içeriğiyle mücadele etmek için bir ekip oluşturacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Son zamanlarda, sosyal medya platformlarında sahte yapay zeka içeriklerinin yayılması endişe verici boyutlara ulaştı.

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte sahte görüntüler, videolar ve hatta metinler üretmek artık mümkün hale geldi.

Bu durum, çoğu zaman yanıltıcı bilgilerin kolayca yayılmasına ve toplumda ciddi bir güven sorununa yol açabiliyor. Üstelik bu durum, seçim dönemlerinde daha da tehlikeli olabiliyor.

Özellikle, haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde; sahte videolar, görüntüler ve sesler, seçmenleri kandırmak için kullanılabilir.

Meta ekip kuruyor

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, yapay zeka (AI) tarafından üretilen yanıltıcı içeriklerle mücadele etmek üzere bir ekip kuracağını duyurdu.

Meta'nın AB işlerinden sorumlu başkanı Marco Pancini, bu çabaların şirketin güvenlik alanına yaptığı yatırımların bir sonucu olduğunu ve bu alanda çalışan global ekibin boyutunu dört katına çıkardıklarını belirtti.

Şirketin yaklaşık 40 bin kişilik ekibi arasında mühendislik, veri bilimi ve hukuk alanlarında uzmanlar bulunuyor.

AB çapında 26 doğrulama kuruluşuyla çalışan firma; Bulgaristan, Fransa ve Slovakya merkezli üç ortağı daha bünyesine katacağını söyledi.