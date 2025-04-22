Meta, Instagram'da reşit olmayan kullanıcıları yapay zeka ile tespit ediyor

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Sosyal medya devi Meta, popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da kullanıcı yaşını belirlemek için gelişmiş yapay zeka teknolojilerinden faydalanmaya başlıyor.

Bu adım, özellikle küçüklerin çevrimiçi ortamdaki güvenliğine yönelik artan endişeler ve reşit olmayan kullanıcıların yaşlarına uygun olmayan içeriklere erişim riskleri nedeniyle atılıyor.

Şirket, Instagram'da yetişkinlere yönelik özelliklere erişmek amacıyla yaşlarını yanlış beyan eden çocuklara ait olabilecek hesapları proaktif bir şekilde tespit etmek için yapay zeka kullanacak. Bu sayede platformun daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

KULLANICI DAVRANIŞ ANALİZİ YAPAN YAPAY ZEKA

Meta'dan yapılan açıklamaya göre, yeni yapay zeka sistemleri, kullanıcıların yaşını tahmin etmek üzere özel olarak eğitiliyor.

Bu sistemler, kullanıcıların etkileşimde bulunduğu gönderi türleri, profil bilgileri ve hesabın ne zaman oluşturulduğu gibi çeşitli davranış kalıplarını analiz ediyor.

Meta'nın bu girişimi, sosyal medyanın gençler üzerindeki olası olumsuz etkileri konusunda ebeveynler, eğitimciler ve düzenleyici kurumlar tarafından dile getirilen süregelen endişelere bir yanıt niteliği taşıyor.

Platform, geçmişte küçükleri zararlı içeriklerden ve etkileşimlerden korumak için yeterli çabayı göstermediği yönünde eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

TESPİT EDİLEN KULLANICILAR İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Eğer bir kullanıcının yaşı hakkında yanlış bilgi verdiği yapay zeka tarafından tespit edilirse Instagram, bu kullanıcının profilini otomatik olarak daha sıkı gizlilik ve içerik kontrollerine sahip bir "genç hesabına" dönüştürecek.

Bu hesaplar, varsayılan olarak gizli ayarlanıyor ve çeşitli ek güvenlik önlemleri içeriyor.

Genç hesapları, doğrudan mesajları yalnızca bilinen kişilerle sınırlandırıyor ve hassas içeriklere maruz kalma olasılığını azaltıyor.

Ayrıca, bu hesaplara sahip gençler platformda 60 dakika geçirdikten sonra uyarı alıyor ve akşam 10 ile sabah 7 arasında bildirimleri sessize alan ve mesajlara otomatik yanıtlar gönderen bir "uyku modu" devreye giriyor.