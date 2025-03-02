Meta'dan ChatGPT'ye rakip: Yeni uygulama yolda

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Meta, bağımsız Meta AI uygulamasını 2024 yılının ikinci çeyreğinde yani nisan ve haziran ayları arasında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Şu anda Meta AI, yalnızca bir web sitesi ve Meta'nın Facebook ve WhatsApp gibi uygulamaları üzerinden kullanılabiliyor.

Bağımsız bir uygulama, Meta AI'nin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak ve onu yapay zeka pazarında daha görünür hale getirecek.

YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR

Meta, Meta AI sistemini sadece bağımsız bir uygulama olarak sunmakla kalmayacak, aynı zamanda ona yeni yetenekler de ekleyecek.

Şirket, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve Meta AI'yi daha işlevsel hale getirmek için çeşitli özellikler üzerinde çalışıyor. Ancak, bu yeni özelliklerin neler olacağı henüz açıklanmadı.

META AI İÇİN ÜCRETLİ ABONELİK PLANI

Meta'nın Meta AI için ücretli bir abonelik hizmeti de başlatmayı planladığı bildiriliyor. Bu abonelik planının kullanıcılara ne gibi ek avantajlar sağlayacağı ve fiyatının ne olacağı ise henüz belirsiz.