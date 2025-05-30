Meta'nın yapay zeka asistanı Meta AI, 1 milyar kullanıcıya ulaştı

Haber Merkezi

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, yapay zeka (AI) asistanları Meta AI özelliğinin aylık bir milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Zuckerberg, bu yapay zeka aracının Meta'nın gelecekteki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Bu büyüme, özellikle nisan ayında Meta AI için bağımsız bir uygulamanın piyasaya sürülmesinin ardından geldi.

Zuckerberg, bir milyar kullanıcı barajına ulaşılmasına rağmen ürünün henüz erken büyüme aşamasında olduğunu belirtti.

ZUCKERBERG'İN GELECEK VE PARA KAZANMA PLANLARI

Meta'nın öncelikli odağı, kişiselleştirilmiş deneyimler, sesli etkileşimler ve eğlence özellikleri aracılığıyla kullanıcı etkileşimini artırmak olsa da para kazanma planları da gündemde.

Zuckerberg, daha fazla işlem gücüne erişim için ücretli öneriler veya OpenAI'nin ChatGPT para kazanma stratejisine benzer bir abonelik modeli olasılığına işaret etti.

Bu açıklamalar, Meta'nın yapay zeka hizmeti için abonelik tabanlı bir model planladığına dair daha önceki haberlerle örtüşüyor.