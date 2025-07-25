Meta'nın yeni bilekliği bilgisayarı hareketlerle kontrol etmenizi sağlıyor

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, insan-bilgisayar etkileşiminde devrim yaratabilecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Şirket, sadece el ve bilek hareketleriyle bilgisayarları kontrol etmeyi sağlayan bir bileklik prototipi geliştirdiğini duyurdu.

KAS SİNYALLERİ KOMUTLARA DÖNÜŞÜYOR

Elektromiyografi (EMG) teknolojisini kullanan bileklik, ön koldaki kasların ürettiği elektrik sinyallerini okuyarak bunları bilgisayar komutlarına çeviriyor.

Bu sayede, parmaklarınızı hafifçe dokundurarak bir uygulamayı açmak veya bileğinizi oynatarak imleci hareket ettirmek mümkün hale geliyor.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN BÜYÜK BİR UMUT

Henüz deneysel aşamada olan bu teknoloji, özellikle engelli bireyler için çığır açma potansiyeli taşıyor.

Meta, bu bilekliğin gelecekte akıllı gözlük gibi ürünlere entegre edilerek, ellerini tam olarak kontrol edemeyen kişilerin de dijital dünyayla etkileşime girmesini sağlayabileceğini belirtiyor.