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    MHP'den sosyal ağlara girişte kimlik no şartı önerisi

    Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal ağ kullanımında kimlik numarası verilmesini zorunlu kılan yeni bir kanun teklifi sundu.
    • AA
    • 01.05.2020 - 00:44
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    MHP'den sosyal ağlara girişte kimlik no şartı önerisi

    Tükenmez Haber'de yer alan bilgiye göre; kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

    "SAHTE HABERE EN ÇOK MARUZ KALAN ÜLKEYİZ"

    “Tüm sosyal medya mecraları için 2018’de yapılan genel bir araştırma sonucuna göre Türkiye; 'Sahte habere en çok maruz kalan ülkeler' kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer almaktadır. Sosyal medya platformu Facebook’tan yapılan açıklamada; 2018’in ilk 3 ayında dünya genelinde 1,2 milyar sahte hesap silinirken, 2019’un aynı döneminde 2,2 milyar sahte hesap silindiği belirtilmiştir. Tüm dünyanın sahte hesaplarla başı ağrımaktadır."

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