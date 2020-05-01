MHP'den sosyal ağlara girişte kimlik no şartı önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal ağ kullanımında kimlik numarası verilmesini zorunlu kılan yeni bir kanun teklifi sundu.

Tükenmez Haber'de yer alan bilgiye göre; kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"SAHTE HABERE EN ÇOK MARUZ KALAN ÜLKEYİZ"

“Tüm sosyal medya mecraları için 2018’de yapılan genel bir araştırma sonucuna göre Türkiye; 'Sahte habere en çok maruz kalan ülkeler' kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer almaktadır. Sosyal medya platformu Facebook’tan yapılan açıklamada; 2018’in ilk 3 ayında dünya genelinde 1,2 milyar sahte hesap silinirken, 2019’un aynı döneminde 2,2 milyar sahte hesap silindiği belirtilmiştir. Tüm dünyanın sahte hesaplarla başı ağrımaktadır."