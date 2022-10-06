Micron, çip üretimi için 100 milyar dolarlık yatırım yapacak

Micron, çip üretimi için 100 milyar dolarlık yatırım yapacak

Yarı iletken sektörünün büyük isimlerinden Micron, 100 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Yıllardır devam eden koronavirüs salgını nedeniyle çip üretimi de olumsuz etkilendi. Geçen yılın başlarında otomotivde patlak veren ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, üretim bantlarında kesintilere yol açıyor.

Bu nedenle dünyanın önde gelen çip üreticileri, milyar dolarlık yatırımlarla sektörü yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor.

Micron'dan 100 milyar dolarlık yatırım

Daha önce 40 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Micron, şimdi de 20 yıl içerisinde New York şehrinde devasa bir tesis hayata geçireceğini ve toplamda 100 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Yaklaşık 40 futbol sahası büyüklüğünde olacak tesisler, 50 bin kişiye iş imkanı sunacak.

Öte yandan ABD, geçtiğimiz günlerde sektöre 280 milyar dolarlık teşvik sağlayacak Çipler ve Bilim Yasası'nı hayata geçirdi.

Micron'un yaptığı yatırımda, ABD başkanı Joe Biden tarafından imzalanan yeni yasadan yararlanılacağını duyuran Micron, çip krizini fırsat bilerek zirveye oynamak istiyor.