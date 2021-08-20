Microsoft, 10 yıl sonra Office uygulamalarına zam yapıyor

Microsoft; içerisinde Outlook, Office ve Teams gibi uygulamaların yer aldığı Microsoft 365 paketine yüzde 20 zam yapacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilmesi ve evden çalışma sisteminin uygulanması, birçok uygulamanın kullanıcı sayısını artırmasını sağladı.

Microsoft 365'in içinde yer alan Office, Teams ve Outlook gibi popüler uygulamalar, salgın döneminde öğrenciler ve iş dünyası tarafından en sık kullanılan uygulamaların başında geliyor.

10 YIL SONRA ZAM GELİYOR

Yapılan açıklamaya göre, Microsoft 365 uygulamalarına yüzde 20 oranında bir zam gelecek. 6 ay içerisinde yürürlüğe girecek bu zamlar, 10 yıl aradan sonra ilk defa yapılmış olacak.





Teknoloji devinin en önem verdiği hizmetleri arasında Microsoft 365 uygulamaları yer alıyor. Söz konusu uygulamalarsan geçtiğimiz yıl 13 milyar dolar gelir elde eden Microsoft, yeni zamlarla birlikte gelirlerini daha da katlayacak.

Öte yandan, önümüzdeki aylarda geçerli olacak zamlı fiyatların Türkiye'deki uygulamalara nasıl yansıyacağı bilinmiyor.

Şu anda Microsoft 365 Family paketi aylık 79,99 TL'ye, yıllık ise 739,99 TL'ye satılıyor. Microsoft 365 İş Standart paketinin ayılık fiyatı ise 106 TL.