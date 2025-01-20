Microsoft, bilgisayarları Windows 11 24H2'ye yükseltmeye başlıyor

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Microsoft, Windows 11 24H2 güncellemesini uyumlu bilgisayarlara otomatik olarak yüklüyor.

Ekim 2024'ten beri isteğe bağlı olarak sunulan bu güncelleme, 16 Ocak 2025'ten itibaren zorunlu hale geldi.

HANGİ CİHAZLAR ETKİLENECEK

Otomatik güncelleme, Windows 11 Home ve Pro sürümlerini kullanan tüketici bilgisayarları için geçerli. Kurumsal sürümler şu an için etkilenmiyor.

Microsoft, güncellemeyi kademeli olarak dağıtıyor. Hataları ve sorunları izlemek ve daha sorunsuz bir güncelleme deneyimi sağlamak için tüm kullanıcılara aynı anda gönderilmiyor.

Güncellemeyi beklemek istemiyorsanız, Ayarlar > Windows Update > Güncellemeleri kontrol et adımlarını izleyerek manuel olarak yükleyebilirsiniz.

GÜNCELLEMEYİ ERTELEYEBİLİRSİNİZ

Güncellemeyi ertelemek için Windows Update ayarlarından "Güncellemeleri Duraklat" özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, güncellemeyi 5 haftaya kadar ertelemenizi sağlar.

Windows 11 24H2 güncellemesinin bazı oyunlarda aksaklıklara neden olduğu bildiriliyor.

Microsoft, bu sorunların çoğunun son yamalarla çözüldüğünü açıkladı. Ancak, büyük güncellemelerde yeni sorunlar ortaya çıkma ihtimali her zaman bulunuyor.