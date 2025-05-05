Microsoft CEO'su açıkladı: Windows 10 yolun sonuna geliyor

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Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın şirketin üçüncü çeyrek (Microsoft'un mali takvimine göre) kazanç çağrısındaki yorumları, Windows 10 işletim sisteminin kullanımının hızla azaldığını ve Windows 11'e geçişin ivme kazandığını doğruladı.

Destek sonu tarihi yaklaşan Windows 10 için yolun sonu görünüyor ve Microsoft, kullanıcıların artık yeni sisteme geçmesini istiyor.

Microsoft için bir gelir kaynağı olarak Windows'un nispeten küçük bir paya sahip olduğunu belirtmekte fayda var; 2024 mali yılında şirket gelirlerinin yalnızca yüzde 9'unu oluşturmuştu.

DESTEK SONU YAKLAŞIYOR

Windows 10 için resmi destek 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra sistem teknik olarak çalışmaya devam edecek olsa da güvenlik güncellemeleri ve yamaları almayacağı için zamanla ciddi bir güvenlik riski haline gelmesi kaçınılmaz.

KULLANIM ORANLARI DEĞİŞİYOR

Windows 11, 2021'den beri piyasada olmasına rağmen, birçok kullanıcının sevdiği Windows 10'dan geçiş süreci başlangıçta yavaş bir şekilde ilerledi.

Ancak yakın zamanda yapılan bir ankete göre, Nisan 2024'te Windows kullanıcılarının yüzde 70'ini oluşturan Windows 10 kullanıcı oranının, bu yıl (2025 başı itibarıyla) önemli ölçüde düşerek yüzde 54'e gerilediği belirtiliyor.