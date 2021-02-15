Microsoft Dijital Nezaket Araştırması'na göre, Türkiye en çok gelişim gösteren 5. ülke

Microsoft Dijital Nezaket Araştırması'na göre, Türkiye en çok gelişim gösteren 5. ülke

Microsoft Dijital Nezaket Araştırması'na göre Türkiye, en çok gelişim gösteren beşinci ülke konumunda bulunuyor.

Microsoft’un 2016 yılından beri her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği Dijital Nezaket Araştırması’nın 2020 yılına ait sonuçları açıklandı.

Yapılan araştırmaya göre, insanların dijital platformda gösterdikleri nezaketin geçen senelere göre artış gösterdiği, ancak yine de her 10 kişiden 4’ünün siber zorbalığa maruz kaldığı tespit edildi.

30’u aşkın ülkeden 58 binden fazla kişiyle yapılan araştırma, pandemi nedeniyle herkesin daha çok dijital platforma yöneldiği bu dönemde daha fazla ilgi gördü.

TÜRKİYE 5. SIRADA

Microsoft, Dijital Nezaket Araştırması kapsamında binlerce kişiye dijital platformlarda ne kadar zaman geçirdiklerini, nezaket kurallarına ne kadar uyduklarını ve hem iş hem de günlük hayatla alakalı siber zorbalığa maruz kalıp kalmadıklarını sordu.



Araştırma sonucunda, 2020 yılında nezaket konusunda ilerleme kaydeden Türkiye, en çok gelişim gösteren 5. ülke oldu.

Nezaket konusunda en başarılı ülkeler sırasıyla Hollanda, Birleşik Krallık, ABD, Singapur ve Tayvan oldu.

TÜRKİYE, TROLLERDEN RAHATSIZ

Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 68’i, 2020 yılı içerisinde dijital platformda rahatsız edici olaylarla karşılaştıklarını, bu olayların başında trollemenin geldiğini belirtti. Ülkemizde trollemekten sonra en çok rahatsız eden diğer paylaşımlar, cinsel içerikler oldu.

Dijital Nezaket Araştırması kapsamında yapılan görüşmelerde, her 8 kişiden 1’i, iş yerinde çalışma arkadaşları, yöneticileri ve müşterileri tarafından siber zorbalığa maruz kaldığını ifade etti.

Üstelik, siber zorbalığa maruz kalan insanların yüzde 60’ı bu durumu yetkililere bildirmekten çekiniyor ve yüzde 38’i de bu zorbalığın hem dijital platformda hem de iş ortamında gerçekleştiğini söylüyor.