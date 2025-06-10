Microsoft ilk taşınabilir oyun konsolunu tanıttı

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Microsoft, Summer Game Fest kapsamındaki Xbox Games Showcase etkinliğinde, uzun süredir beklenen ilk taşınabilir oyun konsolunu duyurdu.

ASUS'un Republic of Gamers (ROG) bölümüyle ortaklaşa geliştirilen cihazlar, ROG Xbox Ally ve daha güçlü bir versiyon olan ROG Xbox Ally X olarak adlandırıldı.

YENİ TAŞINABİLİR KONSOL: XBOX ALLY

Yeni Xbox Ally konsolları, taşınabilir oyun deneyimi için optimize edilmiş tam ekran bir Xbox kullanıcı arayüzüyle geliyor.

Cihazlar sadece Xbox oyunlarıyla sınırlı kalmayacak; kullanıcılar aynı zamanda Battle.net ve diğer önde gelen PC mağazalarından da oyun oynayabilecek.

Game Pass entegrasyonunu ve oyunları bir kez satın alıp birden fazla cihazda oynamanıza olanak tanıyan Xbox Play Anywhere girişimini de destekleyecek olan konsollar, bu tatil sezonunda birçok ülkede satışa sunulacak. Fiyatları ise henüz açıklanmadı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart Xbox Ally, AMD Ryzen Z2 işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama ile gelirken, daha güçlü model olan ROG Xbox Ally X ise AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemci, 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunuyor.

Her iki modelde de 120 Hz yenileme hızına ve 500 nit parlaklığa sahip 7.0 inç Full-HD ekran bulunuyor.

Yansıma önleyici ve Corning Gorilla Glass Victus korumalı ekran, FreeSync Premium teknolojisini de destekliyor.

Cihazlar ayrıca "HD dokunsal" geri bildirim ve gelişmiş kontrol için özel tetik düğmeleri gibi özelliklere de sahip.