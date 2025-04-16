Microsoft, klavyelere ChatGPT kısayolu ekliyor

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Microsoft, Windows PC'lerde Copilot yapay zeka sohbet robotunun kullanımını yaygınlaştırmak için özel bir Copilot düğmesi ekledi.

Ancak Copilot yerine ChatGPT'yi tercih edenler için de Windows PC'ler ve dizüstü bilgisayarlar için bağımsız bir ChatGPT uygulaması bulunuyor.

Bu uygulama, ChatGPT'ye sisteminizden doğrudan erişmenizi sağlayan basit bir iki tuşlu kombinasyon olan özel bir klavye kısayolu ile birlikte geliyor.

WINDOWS PC'LERDE CHATGPT'YE NASIL ERİŞİLİR

ChatGPT'ye Windows'ta varsayılan klavye kısayolu olan "Alt+Space" tuşlarını kullanarak erişebilirsiniz.

Bu kısayolu kullanmak için öncelikle Microsoft Store'dan ChatGPT uygulamasını indirip yüklemeniz gerekiyor.

Ayrıca, "Alt+Space" kısayolunun yalnızca uygulamayı bilgisayarınıza yükledikten sonra ChatGPT hesabınızda oturum açmış olmanız durumunda çalışacağını da unutmamanız gerekiyor.

Bu basit kısayol, ChatGPT'ye hızlı ve kolay bir şekilde erişmenizi sağlayarak iş akışınızı hızlandırabilir.

Kolay erişim için bir klavye kısayolunun yanı sıra bağımsız ChatGPT uygulaması, ayrıca sesli komutları ve diğer gelişmiş özellikleri de destekliyor.

Bu sayede, doğrudan Windows masaüstünüzden yapay zeka sohbet robotu ile sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabilirsiniz.