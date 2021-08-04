Microsoft, ofise dönüş tarihini ekim ayına erteledi

ABD'li teknoloji devi Microsoft, artan vakalar nedeniyle ofislere dönüş tarihini ekim ayına ertelediğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl küresel çapta büyük bir etki yaratan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evden çalışma sistemine geçti.

Ayrıca evden çalışmanın ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle birçok dev şirket, bu sistemi kalıcı hale getirdi.

MICROSOFT OFİSE DÖNÜŞÜ ERTELEDİ

Son zamanlarda ABD'de artan Delta varyantı nedeniyle teknoloji şirketleri yeni adımlar atma kararı aldı. ABD'li yazılım şirketi Microsoft, ofise dönüşün 4 Ekim'den önce başlamayacağını duyurdu.

AŞI OLMAYAN OFİSE ALINMAYACAK

Microsoft, çalışanlarına eylül ayından itibaren ABD'de bir Microsoft binasına giren herkes için aşı kanıtı isteyeceğini bildirdi.Ayrıca 4 Ekim'den sonra ofise dönen çalışanların da tam aşılı olması zorun hale getirildi.

Öte yandan, ABD'de artan vaka sayıları nedeniyle Microsoft, ofise dönüş tarihini daha da ileriye erteleyebilir.