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    Microsoft, ofise dönüş tarihini ekim ayına erteledi

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, artan vakalar nedeniyle ofislere dönüş tarihini ekim ayına ertelediğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 11:04
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    Microsoft, ofise dönüş tarihini ekim ayına erteledi

    Geçtiğimiz yıl küresel çapta büyük bir etki yaratan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evden çalışma sistemine geçti.

    Ayrıca evden çalışmanın ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle birçok dev şirket, bu sistemi kalıcı hale getirdi.

    MICROSOFT OFİSE DÖNÜŞÜ ERTELEDİ

    Son zamanlarda ABD'de artan Delta varyantı nedeniyle teknoloji şirketleri yeni adımlar atma kararı aldı. ABD'li yazılım şirketi Microsoft, ofise dönüşün 4 Ekim'den önce başlamayacağını duyurdu.

    AŞI OLMAYAN OFİSE ALINMAYACAK

    Microsoft, çalışanlarına eylül ayından itibaren ABD'de bir Microsoft binasına giren herkes için aşı kanıtı isteyeceğini bildirdi.Ayrıca 4 Ekim'den sonra ofise dönen çalışanların da tam aşılı olması zorun hale getirildi.

    Öte yandan, ABD'de artan vaka sayıları nedeniyle Microsoft, ofise dönüş tarihini daha da ileriye erteleyebilir.

    microsoft

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