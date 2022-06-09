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    Microsoft, Rusya'da küçülmeye gidiyor

    ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Rusya'daki operasyonlarını önemli ölçüde azaltma kararı aldı.
    • 09.06.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 09:53
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    Microsoft, Rusya'da küçülmeye gidiyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Google dahil birçok teknoloji şirketi, bazı hizmetlerini sonlandırma kararı almıştı.

    Intel, AMD, IBM, TSMC ve GlobalFoundries gibi bilgisayar şirketleri de Rusya'ya çip satışlarını durdurmuştu.

    Rusya'ya bir yaptırım da Microsoft'tan geldi. Şirket, Rusya'daki operasyonlarını önemli ölçüde azaltma kararı aldığını duyurdu.

    AA'da yer alan habere göre, şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Ekonomik görünümdeki değişikliklerin ve Rusya'daki işimiz üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak, Rusya'daki operasyonlarımızı önemli ölçüde küçültme kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

    Satışlar askıya alındı

    Yeni satışların askıya alındığı anımsatılan açıklamada, Rus müşteriler için mevcut sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmeye devam edileceği kaydedildi.

    Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde ise 400'den fazla çalışanın bu durumdan etkileneceği bildirildi.

    Microsoft, mart ayında Rusya'daki tüm ürün ve hizmet satışlarını askıya aldığını duyurmuştu.

    rusya microsoft


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