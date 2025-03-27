Microsoft, ses hatası nedeniyle Windows 11 güncellemesini durdurdu

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Microsoft, Windows 11 24H2 sürümünde yaşanan ciddi bir ses hatası nedeniyle güncellemeyi durdurdu.

Microsoft, oyunla ilgili bir sorunu çözdüğünü duyurmuştu, ancak şimdi Dirac Audio ile ilgili yeni bir ses sorunu nedeniyle uyumluluk korumasını yeniden devreye soktu.

Aralık 2024'te ilk kez ortaya çıkan bu sorun, bazı cihazlarda entegre hoparlörlerin, Bluetooth hoparlörlerin ve Bluetooth kulaklıkların çalışmamasına yol açıyor.

Ayrıca, hem Microsoft'un kendi uygulamaları hem de üçüncü taraf uygulamaları bu cihazları tanımıyor.

SES SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ

Microsoft, sorunu çözmek için uzun süredir uğraşıyor, ancak son güncellemeye göre hata "azaltılmış" durumdan "onaylanmış" duruma geçti.

Bu da sorunun henüz çözülemediği ve etkilenen kullanıcıların daha uzun süre beklemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Gerekli sürücü güncellemeleri henüz yayınlanmadığı için, sorunun tamamen Microsoft'tan kaynaklanmadığı düşünülüyor.

ETKİLENEN KULLANICILAR NE YAPMALI

Bu sorundan etkilenen kullanıcıların, Microoft'tan gelecek yeni bir güncelleme veya sürücü yayınlanana kadar beklemesi gerekiyor.