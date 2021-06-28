Microsoft, Windows 11 için insanların beyin aktivitelerini inceledi

Windows baş ürün yetkilisi Panos Panay, Windows 11'in geliştirilme sürecinde insanların beyin aktivitelerinin izlendiğini açıkladı.

Microsoft, Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11 sürümünü geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

Son 10 yılın en önemli güncelleştirmesi olarak kabul edilen yeni Windows 11 sürümü, bilgisayarlara birçok yenilik getiriyor.

Yeni işletim sisteminin Windows 10'dan çok farklı olmadığını düşünenler gibi, oldukça beğenenler de var. Ancak Microsoft, yeni sürümü hazırlarken tahmin edilenden daha fazla çaba gösterdi.

İNSANLARIN BEYİN AKTİVİTELERİ İZLENDİ

Windows baş ürün yetkilisi Panos Panay, Windows 11'i geliştirirken başvurdukları yöntemlerden bahsetti.

Panay, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve işletim sistemini iyileştirmek için, Windows 11'in geliştirme aşamasında insanların beyin aktivitelerini incelediklerini söyledi.

Panay, "İnsanları yeni ürünlerin önüne oturtuyoruz, onlar da ürünleri kullanıyor. Sonrasında beynin zevk veren ve iyi hissettiren birçok farklı bölgesini ölçüyoruz." dedi.

Aslına bakacak olursak, uzun yıllardır kullanılan bir pazarlama stratejisi olan nöropazarlama alanına giren bu uygulamayı, pek çok dünya markası yeni ürünler geliştirmek için zaten kullanıyor.

Öte yandan, Windows 11’in önümüzdeki sonbahar döneminde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz bir yükseltme olarak dağıtılacak Windows 11, isteğe bağlı olarak sunulacak.