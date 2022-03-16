Microsoft, Windows 11'de reklam gösterecek

Windows 11 işletim sistemini geliştirmeye devam eden Microsoft, reklam göstermek için testler yapıyor.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, şimdilerde kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek bazı testler yapıyor.

WINDOWS 11'DE REKLAM DÖNEMİ

Microsoft, Windows 11'deki Dosya Gezgini'nde reklam gösterimini test ediyor. Windows Insider programının üyeleri tarafından fark edilen reklamlar, işletim sisteminin en son test sürümüne entegre edildi.

Söz konusu reklam alanlarında, şimdilik Microsoft'un kendi ürünlerinin reklamları yer alacak. Ancak ABD'li şirket, gelecekte diğer reklamları da yayınlayabilir.

Microsoft'un şu andaki amacı, Insider üyelerinden geri bildirim toplayarak tepkileri ölçmek. Ancak Windows kullanıcılarının ücretli bir üründe reklam gösterilmesini pek olumlu karşılamayacağını söyleyebiliriz.