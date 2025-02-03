Microsoft, Windows Defender'dan önemli bir özelliği kaldırıyor

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Microsoft, Windows Defender güvenlik yazılımında yerleşik olarak bulunan VPN özelliğini kullanımdan kaldırma kararı aldı.

Bu özellik, 28 Şubat 2025'ten itibaren Windows, macOS, Android ve iOS'taki Microsoft Defender uygulamalarında kullanılamayacak.

VPN ÖZELLİĞİNİN KULLANIMI DÜŞÜK

Microsoft, VPN özelliğinin kullanım oranının düşük olması nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. Şirket, kaynaklarını kullanıcıların daha fazla talep ettiği diğer güvenlik özelliklerine yönlendirmeyi hedefliyor.

Windows Defender VPN, internet trafiğini şifreleyerek kullanıcı gizliliğini koruyan bir hizmetti.

Microsoft 365 aile ve kişisel abonelik paketlerine dahil olan VPN hizmeti, aylık 50 GB veri sınırı sunuyordu.

ANDROİD KULLANICILARI DİKKAT

Microsoft, Android kullanıcılarının VPN özelliğinin kaldırılmasının ardından Microsoft Defender uygulamasındaki VPN profilini manuel olarak silmelerini tavsiye ediyor. Bu işlem yapılmadığı takdirde, VPN profili cihazda görünmeye devam edebilir.

Windows Defender, son yıllarda önemli geliştirmeler kaydetti. Hızlı ve etkili bir antivirüs programı olan Defender, kullanıcı dostu arayüzü ve ücretsiz olmasıyla da tercih ediliyor.