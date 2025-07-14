Microsoft'tan yeni yapay zeka: İlaç keşfi kolaylaşıyor

Teknoloji devi Microsoft, ilaç keşfi sürecinde devrim yaratma potansiyeli taşıyan BioEmu adını verdiği yeni bir yapay zeka sistemini piyasaya sürdü.

CEO Satya Nadella, "Protein hareketini anlamak, biyolojiyi anlamak ve ilaç keşfini ilerletmek için çok önemlidir." diyerek yeni aracı duyurdu.

YILLAR SÜREN SİMÜLASYONLARI SAATLERE İNDİRİYOR

BioEmu, proteinlerin hareketini ve benimsedikleri farklı yapısal toplulukları taklit eden bir derin öğrenme modeli.

Bu devrim niteliğindeki araç, normalde yıllarca sürecek simülasyonlarla elde edilecek bilimsel içgörüleri saatler içinde sağlayabiliyor.

HEDEF: DAHA ETKİLİ İLAÇLAR TASARLAMAK

Proteinler, insan vücudundaki neredeyse tüm biyolojik süreçlerin ayrılmaz bir parçası olduğu için, hareketlerini anlamak yeni ilaçlar tasarlamak için kritik önem taşıyor.

BioEmu, bilim insanlarına bu moleküllerin nasıl çalıştığını daha iyi anlama ve nihayetinde daha etkili ilaçlar tasarlama imkanı sunarak kapsamlı deneylere olan ihtiyacı azaltıyor.