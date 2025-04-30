Microsoft'un yapay zeka aracı 'Recall' özel mesajlarınızı gizlice kopyalıyor

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Microsoft, yapay zeka çalışmaları için özel olarak tasarlanmış yeni Windows 11 bilgisayar serisi olan Copilot+ PC'ler için "Recall" adında iddialı bir yapay zeka aracı tanıttı.

Bu özellik, temel olarak bilgisayarınızda yaptığınız hemen her şeyin sürekli olarak ekran görüntülerini alarak, geçmiş aktivitelerinizi aramanıza ve geri dönmenize olanak tanıyor.

Ancak bu "fotoğrafik hafıza" yeteneği, potansiyel gizlilik ihlalleri ve veri güvenliği riskleri konusunda büyük bir tartışma başlattı.

TEPKİLER NEDENİYLE DURDURULMUŞTU

Recall özelliği ilk olarak geçtiğimiz yıl (Mayıs 2024) duyurulmuş, ancak gizlilik endişeleri nedeniyle gelen yoğun tepkiler üzerine kısa süre sonra geri çekilmişti.

Güvenlik araştırmacıları, ilk sürümde ekran görüntülerinin şifrelenmemiş bir veritabanında saklandığını ve bu durumun onları bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız bıraktığını tespit etmişti.

Ayrıca, Tom's Hardware tarafından yapılan bir incelemede, Recall özelliğinin hassas verileri filtreleme ayarı olmasına rağmen kredi kartı numaraları ve sosyal güvenlik numaraları gibi bilgileri sıklıkla kaydettiği ortaya çıkmıştı.

MICROSOFT'UN GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ ENDİŞELERİ GİDERDİ Mİ?

Gelen tepkiler üzerine Microsoft, Recall özelliğinde bazı önemli değişiklikler yaptı. Başlangıç olarak, ekran görüntülerinin saklandığı veritabanı artık şifrelenmiş durumda.

Ayrıca, özellik artık varsayılan olarak kapalı geliyor ve kullanıcıların ekran görüntülerinin kaydedilmesini aktif olarak seçmesi gerekiyor; önceki sistemde kullanıcıların özelliği manuel olarak kapatması gerekiyordu. Kullanıcılar diledikleri zaman Recall özelliğini duraklatma seçeneğine de sahipler.

En büyük endişelerden biri, özelliğin ekrandaki tüm aktiviteleri yakalaması nedeniyle, sizinle iletişim kuran ve mesajlarının bu şekilde kaydedildiğinden habersiz olan kişilerin özel mesajlarını da depolayabilmesi.

Bu durum, sadece kullanıcının değil, onunla etkileşimde olan üçüncü kişilerin gizliliğini de tehlikeye atabilir.