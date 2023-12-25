Mideyi tok olduğuna inandırarak kilo kaybını teşvik eden titreşimli hap geliştirildi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, mideyi tok olduğunu düşündürecek şekilde sallayarak kilo kaybını teşvik eden titreşimli hapı tanıttı.

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Bilim insanları, insanların her yemekten önce titreşimli bir hap yutarak yakında kilo verebileceklerini söylüyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, mideyi kandırarak dolu olduğunu düşündüren multivitamin boyutunda bir kapsül geliştirdi.

Hayvan deneylerinde, yemekten 20 dakika önce hapı alan domuzlar, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında ortalama yüzde 40 daha az yiyecek tüketti.

İnsan denemeleri henüz başlamadı

Cihaz henüz insan denemelerine girmedi ancak araştırmacılar, cihazın iştah üzerinde 'derin' bir etkisi olduğunu ve 'kilo vermenin veya iştahı kontrol etmenin' bir yolunu sunabileceğini söylüyor.

Üniversiteden biyomühendislik mezunu Dr. Shriya Srinivasan, yeni hapla ilgili şunları söyledi:

Kilo vermek veya iştahını kontrol etmek isteyen biri için, her yemekten önce alınabilir. Bu gerçekten ilginç olabilir çünkü mevcut diğer farmakolojik tedavilerde gördüğümüz yan etkiler olmadı.

VIBES adı verilen cihazın maliyeti henüz açıklanmadı ancak araştırmacılar, cihazın geniş ölçekte üretildiğinde "çok uygun maliyetli" olabileceğini belirtiyor.

Hap midede nasıl çalışıyor

Şu anda her yemekten sonra yeni bir hapa ihtiyaç duyulacak. Ancak araştırmacılar, midede kalabilen ve kablosuz olarak çalıştırılabilen bir versiyon üzerinde de çalıştıklarını söylüyor.

Yutulduktan sonra cihaz mideye giderek burada etkinleştiriliyor. Midedeki asit tarafından parçalanan jelatinimsi bir tabaka ile kaplanan hap, kendini aktif ediyor ve titreşim vermeye başlıyor.

Bu da mide duvarındaki mekanoreseptörleri tetikliyor. Normalde mekanoreseptörler, yalnızca fazla yemekten sonra mide genişlediğinde veya şiştiğinde tetiklenir.

Hapın yaydığı titreşim, mideyi zaten genişlemiş olduğunu düşündürecek şekilde kandırıyor.

Midedeki reseptörler aynı zamanda beyne, pankreasta üretilen ve sindirime yardımcı olan C-peptid hormonunun ve bağırsaklarda üretilen ve tokluk hissi uyandıran Pyy hormonunun salınmasını tetikleme sinyali veriyor.

Araştırmacılar, kapsülün midede yaklaşık 30 dakika titreştiğini söyledi. Hayvan deneylerinde dışkıyla dışarı atılmadan önce bağırsaklardan geçmesi dört ila beş gün sürdü.

Araştırmacılar, deney için öncelikle domuzlara bir tabak yemek verdiler ve ne kadar tükettiklerini takip etti.

İkincisinde ise hayvanlar yemekten 20 dakika önce titreşimli kapsülü yuttu ve ardından aynı miktarda yiyecek verildi.

Sonuçlar, kapsülü tükettikten sonra domuzların ortalama yüzde 40 daha az yediklerini gösterdi.

Kanları üzerinde yapılan testler, hayvanların yemek yememesine rağmen yeni yemek yemiş gibi görünen hormon salınımını ortaya çıkardı.

Testlere katılan makine mühendisi Dr. Giovanni Traverso, kapsülün iştah üzerindeki etkisinin 'derin' olduğunu söyledi.

Çalışma Science Advances dergisinde yayınlandı.