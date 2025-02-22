Milli Muharip Uçak KAAN'a MUGEM dokunuşu! Batı'da yankı uyandırdı

Haber Merkezi

Türkiye, savunma sanayisindeki yerli ve milli hamleleriyle küresel arenada ses getirmeye devam ediyor.

Özellikle son yıllarda geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip savunma sistemleri ve platformlarla dikkat çeken Türkiye, Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'ın Milli Uçak Gemisi'ne (MUGEM) konuşlandırılması için çalışmalara hız verdi.

Uzmanlar, KAAN'ın MUGEM programına başarılı bir şekilde entegre edilmesinin, Türkiye'nin askeri kabiliyetlerini ve savunma gücünü önemli ölçüde artıracağını belirtiyor.

MUGEM'İN YERLİ HAVA PLATFORMLARIYLA DONATILMASI

Tasarım ve sistem entegrasyon çalışmaları hız kesmeden devam eden Türkiye'nin yerli ve milli uçak gemisi projesi MUGEM'in tamamen yerli hava platformlarıyla görev yapması hedeflenirken Milli Muharip Uçağımız KAAN'la ilgili son açıklamalar Batı'da geniş yankı uyandırdı.

KAAN'ın deniz versiyonunun geliştirilmesinde çalışmaların yapıldığını duyuran Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürü Doç. Dr. Albay Uçar'ın detayları paylaşması yabancı savunma sitelerinin ilgisini çekti.

Uçar'ın "KAAN'ın deniz versiyonunun üretilmesi durumunda, uçak gemimizden kalkış ve iniş yapabilmesi için TUSAŞ ile bilgi alışverişini sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra BAYKAR üretimi KIZILELMA ve TB-3 ile TUSAŞ üretimi HÜRJET ve ANKA-3 de MUGEM'den operasyon icra edebilecek" açıklaması haberde yer aldı.

"BU GERÇEKLEŞİRSE OPERASYONEL YETENEKLERİ GÜÇLENECEKTİR"

Bu girişimin bağımsız ve modern bir uçak gemisi havacılık kabiliyeti oluşturmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu dile getiren Batı basını şu ifadeleri kullandı: