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    Minecraft tüm NFT faaliyetlerini durdurdu

    Minecraft tüm NFT faaliyetlerini durdurdu

    Minecraft, oyun içindeki hiçbir NFT işlemine izin verilmeyeceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 12:50
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    Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

    Geçtiğimiz yıl oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde edilmişti. NFT'ler, son zamanlarda ise adeta çöküşe girdi.

    Minecraft, NFT'leri yasakladı

    2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Minecraft oyununda da son zamanlarda NFT faaliyetleri yürütülüyordu.

    Minecraft geliştiricisi Mojang, bazı sunucuların blok zinciri teknolojilerini entegre ederek NFT görünüm paketi gibi koleksiyonlar satttığını, ancak bunlara kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı.

    Minecraft tüm NFT faaliyetlerini durdurdu #1

    Geliştirici şirket, NFT konseptinin manipülasyona açık olmasının ve fiyatlarının bir merkezden kontrol edilememesinin ileride oyuncuları mağdur edebileceğini söylüyor.

    Minecraft bu nedenle blok zinciri teknolojisinden bir süre daha uzak duruyor ve NFT satışı yapanları yasaklamaya hazırlanıyor.


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