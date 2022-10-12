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    Mobil iletişim ücretlerine zam geldi

    BTK, mobil iletişim ücretlerinde uygulanana azami fiyatlara zam yaptı. Telefonla konuşmanın dakikası, 1 yılda yüzde 77 arttı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 15:48
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    Mobil iletişim ücretlerine zam geldi

    Mobil iletişimde uygulanan tarife ücretlerine 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olacak şekilde fiyat değişikliğine gidildi.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda dakika başı ücret 1.23 TL’den 1.55 TL’ye çıktı.

    Bir yılda yüzde 77 zam

    Yeni zamla birlikte, son bir yılda yapılan toplam zam oranı yüzde 77’ye ulaştı. Azami ücret, 1 Ekim 2021 tarihinde 87,53 kuruş olarak belirlenmişti.

    Yeni düzenleme ile Numara değişikliği işlem ücretleri 67,11 TL'ye, Açma-Kapatma bedel, 68,46 TL'ye ve Bilinmeyen Numaralar servisi 4,36 TL'ye yükseldi. Ayrıca yurt dışını aramanın dakikası ise 15,42 TL'ye çıktı.

    Yeni zamla birlikte, ülkemizdeki operatörlerin paket fiyatlarını da artırması bekleniyor.

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