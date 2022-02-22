Motorola Moto G22'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu

Motorola Moto G22'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu

Motorola'nın yeni uygun fiyatlı modeli Moto G22 sızdırıldı. İşte telefonun özellikleri ve fiyatı...

Lenovo bünyesindeki faaliyetlerine devam eden Motorola, orta ve üst segment telefonlarını satışa sunmaya devam ediyor.

Marka, yeni uygun fiyatlı modeli Moto G22'yi yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni yapılan bir sızıntı, telefonun özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı.

MOTOROLA MOTO G22 ÖZELLİKLERİ

6,5 inç büyüklüğünde ve 1600x720 piksel çözünürlüğünde 90Hz IPS LCD ekrana sahip Motorola Moto G22, MediaTek Helio P37 yonga setinden güç alıyor.

4GB RAM ve 64GB depolama alanıyla gelen telefon, 50MP+8MP+2MP olmak üzere üçlü arka kameraya sahip. Telefonun ön kısmında ise ekran deliğine yerleştirilen 16MP'lik bir kamera var.

Android 12 işletim sistemiyle ve 5000 mAh kapasiteli bataryayla kutusundan çıkacak telefonun satış fiyatı ise 200 euro olacak.