Motorola Moto G52 duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Motorola'nın geçtiğimiz hafta özellikleri ile birlikte ortaya çıkan modeli Motorola Moto G52, resmi olarak tanıtıldı.

Lenovo bünyesindeki faaliyetlerine devam eden Motorola, orta ve üst segment telefonlarını satışa sunmaya devam ediyor. Marka, yeni orta segment telefonu G52'yi görücüye çıkardı.

Gelin hep birlikte, Motorola'nın orta segment pazar için geliştirdiği yeni Moto G52'nin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Motorola Moto G52 özellikleri

6,6 inç büyüklüğünde 90Hz AMOLED ekrana sahip Motorola Moto G52, Snapdragon 680 yonga setinden güç alıyor.

4GB RAM ve 128GB depolama alanıyla gelen telefon, 50MP+8MP+2MP olmak üzere üçlü arka kameraya sahip. Telefonun ön kısmında ise ekran deliğine yerleştirilen 16MP'lik bir kamera var.

Android 12 işletim sistemiyle ve 30W hızlı şarj destekli 5000 mAh kapasiteli bataryayla kutusundan çıkacak telefonun satış fiyatı ise 250 euro olarak açıklandı.



