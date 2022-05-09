Motorola'dan 200 megapiksel kameralı akıllı telefon

Motorola dünyanın ilk 200 megapiksel kameralı akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda piyasaya çıkardığı telefonlarla adeta megapiksel savaşına girdi.

Fotoğraf kalitesinden çok, artık bir pazarlama stratejisine dönüşen megapiksel değerlerinde her geçen yıl çıta yükseliyor.

Örneğin Güney Koreli üretici Samsung, geçtiğimiz yıl eylül ayında ISOCELL HP1 isimli 200 MP akıllı telefon kamera sensörünü tanıtmıştı.

Dünyanın 200 MP kameralı ilk telefonu Motorola'dan

Samsung ISOCELL HP1 görüntü sensörüne sahip ilk akıllı telefon, Lenovo'nun yan kuruluşu Motorola tarafından piyasaya sürülecek.

200 MP’lik kameraya sahip olacak telefon, muhtemelen 10 Mayıs'ta karşımıza çıkacak.

Motorola Edge 30 Ultra ismiyle tanıtılması beklenen telefonda; 144 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemci, 12 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı ve 125 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya gibi özellikler bulunması bekleniyor.

200 MP’lik ana kamera, kurulumda devasa bir yer kaplarken ana kameranın altında iki farklı kamera daha yer alıyor. Bu kameraların da 50 MP ve 12 MP çözünürlükte olmaları bekleniyor.

Xiaomi ise 200 megapiksel kameralı akıllı telefonunu bu yılın ikinci yarısında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Güney Koreli dev Samsung'un aynı sensöre sahip telefonu, muhtemelen 2023 yılında tanıtılacak Galaxy S23 Ultra modeli olacak.