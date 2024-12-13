Motorola'dan yeni uygun fiyatlı telefon: Moto G15

Haber Merkezi

Motorola, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarında adından sıkça söz ettiren bir marka. Şirket, Moto G serisiyle kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Şimdi ise yeni bir modelle karşımızda: Moto G15.

Bu yeni telefon, güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

MOTO G15'İN ÖZELLİKLERİ

Moto G15, 6.72 inçlik FHD+ IPS LCD ekrana sahip. Bu ekran, canlı renkler ve keskin görüntüler sunuyor.

Corning Gorilla Glass 3 koruması sayesinde ekran, çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı. Telefon, yüzde 86,71 ekran-gövde oranı ise etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Telefonun kalbinde MediaTek Helio G81 Ultra yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti, 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 çekirdeği ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeği ile güçlü bir performans sunuyor.

Grafiklerden ise Mali-G52 MC2 GPU sorumlu. Bu GPU, oyun ve multimedya kullanımı için akıcı bir deneyim sağlıyor.

Moto G15, 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Bu sayede telefon, çoklu görevlerde ve uygulamalar arasında geçişlerde sorunsuz bir performans sergiliyor. Ayrıca, microSD kart desteği sayesinde depolama alanını genişletmek de mümkün.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Moto G15, çift arka kamera kurulumuna sahip. 50 MP ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığı ile keskin ve detaylı fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

5 MP yardımcı kamera ise derinlik algısı ve makro çekimler için kullanılıyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

Moto G15, 5.200 mAh bataryaya sahip. Bu batarya, 18W TurboPower hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor.

Telefon, kutudan Android 15 işletim sistemi ile çıkıyor ve IP54 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı dayanıklı.

Yan tarafa monte edilmiş parmak izi sensörü ise güvenli ve hızlı bir şekilde telefonun kilidini açmanızı sağlıyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Moto G15'in fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, telefonun uygun fiyatlı olması bekleniyor. Çıkış tarihi ile ilgili de net bir bilgi yok.