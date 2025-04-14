Motorola'nın ilk dizüstü bilgisayarı sızdırıldı

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Bir süredir teknoloji gündeminde konuşulan Motorola'nın dizüstü bilgisayar pazarına girişi nihayet somutlaşıyor.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şirket, Moto Book 60 adını taşıyacak ilk dizüstü bilgisayarını ve Moto Pad 60 Pro isimli yeni bir tableti kullanıcıların beğenisine sunacak.

Her iki cihazın da daha önce duyurulan Motorola Edge 60 Stylus ile birlikte 15 Nisan tarihinde tanıtılması bekleniyor.

MOTO BOOK 60 TASARIMI

Sızdırılan görüntüler, Moto Book 60'ın yeşil ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor.

Ancak lansman sırasında farklı renk alternatiflerinin de sunulması muhtemel. Motorola, dizüstü bilgisayar ve tablet ürünlerinde Pantone ile olan iş birliğini sürdürerek, cihazların renklerinin canlı ve dikkat çekici olmasını sağlıyor.

TASARIM LENOVO İLE BENZERLİKLER TAŞIYOR

Yaklaşan dizüstü bilgisayar Moto Book 60'a yakından bakıldığında, Lenovo'nun IdeaPad Slim 5 Gen 10 modeliyle olan benzerlikler göze çarpıyor.

Lenovo'nun Motorola'nın sahibi olduğu düşünüldüğünde bu durum oldukça mantıklı görünüyor.

Moto Book 60, tasarım anlamında Slim 5'ten belirgin bir şekilde esintiler taşıyor. Eğer bu benzerlikler sadece dış görünüşle sınırlı kalmazsa, cihazın içerisinde AMD Ryzen 7000 serisi bir işlemci, 32 GB'a kadar RAM ve 165 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran gibi üst düzey donanımlar görebiliriz.

LANSMAN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Motorola'nın dizüstü bilgisayar pazarındaki ilk adımı ve yeni tabletiyle ilgili tüm detaylar, 15 Nisan'daki lansman etkinliğinde netlik kazanacak.