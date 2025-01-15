Motorola'nın katlanabilir yeni Razr modeli beklenenden erken gelecek

Haber Merkezi

Motorola, katlanabilir telefon pazarında adından sıkça söz ettiren Razr serisiyle dikkat çekiyor.

Şirketin bir sonraki katlanabilir telefonu Razr 60 Ultra, beklenenden daha erken piyasaya sürülebilir. Hindistan'ın BIS sertifika portalında ortaya çıkan bilgiler, Razr 60 Ultra'nın mart veya nisan ayında tanıtılabileceğine işaret ediyor.

RAZR 60 ULTRA, BIS SERTİFİKASI ALDI

XT2551 model numaralı bir Motorola cihazı, Hindistan'ın BIS portalında onaylandı. Bu model numarası, Razr 50 Ultra'nın (XT2451) model numarasıyla benzerlik gösteriyor. Bu da, cihazın Razr 60 Ultra olma ihtimalini güçlendiriyor.

Razr 50 Ultra, nisan ayında BIS sertifikasını almış ve haziran ayında piyasaya sürülmüştü.

Razr 60 Ultra ise ocak ayında BIS sertifikasını aldı. Bu durum, yeni Razr modelinin mart veya nisan ayında tanıtılabileceği anlamına geliyor.

TASARIM VE ÖZELLİKLER

Razr 60 Ultra'nın tasarımı ve özellikleri hakkında henüz resmi bir bilgi yok. Ancak, önceki modellere bakarak bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Yeni Razr'ın Snapdragon 8s Elite işlemciyle gelmesi ve şık bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Ayrıca, 6.9 inçlik ana ekran ve 165 Hz yenileme hızı gibi özelliklerin de korunması muhtemel.

Razr 60 Ultra, Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 ile rekabet edecek. Galaxy Z Flip 7'nin yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Motorola, Razr 60 Ultra'yı daha erken piyasaya sürerek Samsung'a karşı avantaj elde etmeyi hedefliyor.