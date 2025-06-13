MSN'deki popüler müzik özelliği Instagram'a geldi

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram, 15. yılını kutlarken içerik üreticileri ve kullanıcılar için bir dizi heyecan verici yeni özelliği açıkladı.

Instagram başkanı Adam Mosseri'nin duyurduğu yenilikler, içerik üretimini daha esnek ve özgür hale getirmeyi amaçlıyor.

NOTES İÇİN SPOTIFY ENTEGRASYONU: "NE DİNLİYORUM?"

En dikkat çeken yenilik, bir dönemin efsanevi MSN Messenger özelliğini anımsatıyor. Artık kullanıcılar, Spotify'dan dinledikleri şarkıyı gerçek zamanlı olarak Instagram Notes (Notlar) kısmında paylaşabilecek.

Bu özellik, şarkı başlığı ve sanatçı adını DM ekranının üst kısmında, profil fotoğraflarının üzerinde görünür hale getiriyor. Özelliğin ilk etapta manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor.

PROFİL KONTROLÜ İÇİN YENİ ARAÇLAR

Instagram yeni özellikleri arasında profil yönetimine yönelik iki önemli araç da bulunuyor. "Grid Yeniden Sıralama" özelliği, kullanıcıların profil ızgarasındaki gönderileri artık istedikleri gibi yeniden düzenlemesine olanak tanıyor.

"Sessiz Paylaşım" (Quiet Posting) özelliği ise, bir gönderiyi takipçilerin ana akışına düşürmeden doğrudan profilde paylaşma imkanı sunuyor. Bu, içerik üreticilerinin performans baskısı hissetmeden paylaşım yapabilmelerini sağlıyor.

REELS İÇİN DENEME ÖZELLİĞİ

Instagram, içerik üreticilerine yönelik "Deneme Reels" özelliğini de tüm kullanıcılara sundu.

Bu özellik, Reels videolarını geniş bir kitleye yayınlamadan önce, sınırlı sayıda bir kitleye göstererek performanslarını test etme imkanı veriyor.