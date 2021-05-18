Mustafa Varank: Şarj altyapısı için yol haritası hazırlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısı konusunda, kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını açıkladı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılacak yerli otomobil için yapılan çalışmalar devam ediyor.

YENİ STANDART YAYINLANDI

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından elektrikli araçlar ve şarj sistemlerine ilişkin olarak kullanılan temel terimleri ve tanımları kapsayan "Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar" standardı hazırlanarak yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu standardın sektördeki paydaşların katılımıyla hazırlandığını belirtti.

Terim ve tarif standardının teknik düzenlemelerde ortak bir dil oluşumuna katkı sağlayacağını vurgulayan Varank, "Elektrikli araç satışları, son yıllarda küresel seviyede hızla artıyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla elektrikli aracı günlük hayatımızda kullanacağız. Öngörülerimize göre 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli araç yollarda olacak.

"ŞARJ ALTYAPISI HIZLA BÜYÜYECEK"

Bunun önemli bir kısmını hiç şüphesiz TOGG oluşturacak. Bu kapasiteye hizmet verecek 200 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısı da çok hızlı bir şekilde büyüyecek." ifadelerini kullandı.

TOGG ÜRETİLDİĞİNDE, ALTYAPI HAZIR OLACAK

Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin belirlenen takvim doğrultusunda çalışmalarının yürütüldüğüne işaret ederek, ilgili bakanlıklarla birlikte gerekli altyapı hazırlıklarını yaptıklarını, ilk yerli araç üretim bandından indiğinde şarj altyapısının ülke genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olacağını bildirdi.

KAPSAMLI YOL HARİTASI HAZIRLANDI

TOGG başta olmak üzere, elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını aktaran Varank, "Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayınlanan bu standart da bu çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor." dedi.

Varank, kısa sürede tüm Türkiye'de yaygınlaşacak ve önemli bir büyüklüğe ulaşacak şarj sektörünün iyi işleyen bir piyasa sistemine sahip olmasının vazgeçilmez olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Güvenlik, kullanıcı hakları, rekabet ortamı gibi hususlar açısından oluşturulacak standartlar ve mevzuat altyapısı büyük önem taşıyor. Şu an yürüyen bir mevzuat ve şarj istasyonlarına yönelik bir standart hazırlığı daha bulunuyor.

Sonrasında ise ilgili diğer düzenlemeler yapılacak. Şu an hazırlanmış olan bu standart diğer düzenlemelerin habercisi olması bakımından önemli bir adım.

Bu standart aynı zamanda mevzuat düzenlemelerine ve uygunluk değerlendirmelerine katkı sağlayacak. Elektrikli araç ekosisteminin hızlı bir biçimde gelişmesine yardımcı olacak.

"ORTAK BİR DİL İNŞA EDİLECEK"

Tüm paydaşların aynı dili kullanmaları sağlanarak teknik düzenlemelerde ortak bir dil inşa edilecek. Kısaca, standardın yaygın kullanımı ile tarafların iletişimi kolaylaşacak."