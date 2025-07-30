Nadir gök olayı: 29-30 Temmuz'da 2 meteor yağmuru zirve yapacak

Gökyüzü gözlemcileri, bu gece ve yarın gece nadir bir gök olayına tanıklık etme fırsatı bulacak.

Güney Delta Kova ve Alfa Oğlak adlı iki ayrı meteor yağmuru, 29-30 Temmuz tarihlerinde aynı anda en yüksek aktiviteye ulaşacak.

İKİ FARKLI YAĞMUR, İKİ FARKLI GÖRSEL ŞÖLEN

Ay ışığının olmaması sayesinde saatte 25'e varan meteorun görülebileceği bu olayda, iki yağmurun da farklı özellikleri dikkat çekiyor.

Güney Delta Kova yağmuru hızlı ve uzun izler bırakırken, Alfa Oğlak yağmuru yavaş ve parlak renkli "ateş topları" ile biliniyor.

EN İYİ GÖZLEM İÇİN İPUÇLARI

Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenlerin şehir ışıklarından uzak, karanlık bir bölgeye gitmeleri tavsiye ediliyor.

Gözlerinizin karanlığa alışması için 20-30 dakika bekledikten sonra güney yönüne bakarak bu nadir gök olayını izleyebilirsiniz.